Die Markterwartungen deuten auf einen sehr starken NFP-Bericht für März hin Es fehlen immer noch 9,5 Millionen Arbeitsplätze im Vergleich zur Situation vor der Pandemie Impfungen und Wiedereröffnung der Wirtschaft sollten die Erholung des Arbeitsmarktes positiv beeinflussen Zwei Schlüsselmärkte: EURUSD und US2000 Die Veröffentlichung der wichtigsten Daten der Woche - der NFP-Bericht - findet am Karfreitag statt, obwohl viele Märkte geschlossen sind. Die Sitzung an der Wall Street wird jedoch stattfinden. Der Devisenmarkt und die Kryptowährungs-CFDs laufen ebenfalls weiter. Der Rohstoffmarkt wird größtenteils geschlossen sein. Impfstoffe und Aufhebung von Beschränkungen Biden löste sein Versprechen ein, fast ein Drittel der US-Bevölkerung zu impfen. Impfungen erhöhen die Stimmung in der Bevölkerung und reduzieren die Zahl der neuen Corona-Fälle deutlich, was zu einer schnelleren Erholung führt. Texas zum Beispiel hebt ...

