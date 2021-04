DJ Pfizer hält EU zu viel Bürokratie bei Impfkampagnen vor

LONDON (Dow Jones)--Pfizer muss der belgischen Regierung jede Verpackung mit Corona-Impfstoff melden, die der Pharmakonzern exportieren will. Die neuen Regeln und die Regulierung der EU würden die Verteilung der Vakzine zeitlich verzögern, beschwert sich der Konzern, der seinen Impfstoff gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech vertreibt. Pfizer-Manager Danny Hendrikse sagte in einem Zeitungsinterview, es absolut notwendig, dass der Transport aus dem belgischen Werk in rund 70 Länder frei und ohne Reibungsverluste erfolgen könne.

Die neuen EU-Regeln würden die Lieferketten dagegen belasten, warnte der Manager. Nach der Meldung eines Exportvorhabens gebe dies die belgische Regierung an die EU-Kommission weiter, die einen Transport ins Ausland dann absegnen müsse. Das verursache administrative Erschwernisse und sei auch mit Unsicherheit behaftet. Pfizer wolle sich viel lieber mit der Produktion und dem Vertrieb von Vakzinen beschäftigen statt mit Bürokratie.

