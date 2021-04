Die Gold- und Silberanleger hatten in den vergangenen Wochen nicht viel Grund zum Lachen. Die Edelmetalle standen unter Druck, Gold verzeichnete gar das schwächste Quartal seit dem vierten Quartal 2016. Und auch die Minenaktien mussten erneut Federn lassen. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass sich auf der "High-conviction List" der Bank of America für das zweite Quartal eine Goldaktie tummelt. Immerhin umfasst die Liste insgesamt nur acht Aktien.Es ist der Marktführer, also der größte Goldproduzent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...