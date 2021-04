DJ S&P bestätigt Allianz-Bonität mit 'AA'

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz behält in den Augen der Ratingagentur S&P Global ihre aktuelle Bonität. Das Rating werde mit 'AA' und stabilem Ausblick bestätigt, teilten die Bonitätswächter mit. Der jüngst angekündigte Erwerb der Aviva-Tochter in Polen für 2,5 Milliarden Euro ändere nichts an der guten Kapitalisierung des Konzerns.

