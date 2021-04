Eugen Bucher ist neuer Vorstandsvorsitzender der Bonnfinanz AG. In Personalunion übt er auch weiterhin sein Amt als Vorsitzender des Strategie-Komitees von BlackFin Capital Partners in Deutschland, Eigentümer der Bonnfinanz, aus. Der Aufsichtsrat der Bonnfinanz AG hat Eugen Bucher mit Wirkung zum 01.04.2021 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Bucher arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche. Der studierte Jurist begann seine Karriere 1990 als Berater bei der MLP AG. 1995 ...

