Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street richtet sich der Fokus aktuell auf die Pläne von Joe Biden. Der Dow Jones zeigt vorbörslich kaum Reaktion. Anders sieht das beim Technologieindex Nasdaq aus. Der ist kurz vor Handelsstart deutlich im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Johnson & Johnson, BioNTech, Micron, Nvidia, Nio, Bilibili, Pinduoduo, Martin Marietta Materials, Cemex. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.