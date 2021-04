Straelen (ots) - Ab sofort bietet bofrost* allen Mitarbeiter*innen in Deutschland wöchentlich zwei Corona-Schnelltestungen an. Bereits Anfang letzten Jahres hat sich das Familienunternehmen vom Niederrhein frühzeitig flexibel aufgestellt, um Mitarbeiter*innen und Kund*innen zu jedem Zeitpunkt bestmöglich gegen das Coronavirus zu schützen. Dazu gehört unter anderem die konsequente Umsetzung eines strengen Hygiene- und Schutzkonzepts an allen deutschen bofrost*Standorten sowie bei der kontaktlosen Belieferung von rund 2,2 Millionen Kund*innenhaushalten. Gut gerüstet trägt bofrost* so seit Beginn der Pandemie dazu bei, die Lebensmittelversorgung seiner Kund*innen sicherzustellen.Schutzmaßnahmen in den NiederlassungenIn den 115 bofrost*Niederlassungen und am Unternehmenssitz in Straelen werden seit Beginn der Pandemie strikte Schutz- und Hygienemaßnahmen umgesetzt. Diese gehen vom Abstandhalten, dem Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes sowie dem regelmäßigen Desinfizieren hin zu Kontaktbeschränkungen über Einbahnstraßensysteme und digitalen Informations- und Schulungsangeboten. Ein Großteil der Belegschaft mit Office-Jobs arbeitet seit Ausbruch der Pandemie zudem gänzlich im Homeoffice. Durch die Bereitstellung der Schnelltestungen soll die Sicherheit für alle Mitarbeiter*innen erhöht und das Ansteckungsrisiko reduziert werden."Durch regelmäßige Schnelltestungen möchten wir allen Kolleginnen und Kollegen ergänzend zu unserem Schutz- und Hygienekonzept noch mehr Sicherheit bieten", kommentiert Andrea Merkens, Leiterin des bofrost*Corona-Krisenstabs. "Wir bieten deshalb ab sofort allen Mitarbeiter*innen, die nicht von zuhause aus arbeiten können, die Möglichkeit, sich auf eigenen Wunsch zumindest zweimal pro Woche zu testen."Risikofreier Kundenservice durch kontaktlose BelieferungSchon seit Beginn der Pandemie erfolgt die Belieferung bei bofrost* in der Regel gänzlich kontaktlos: Kund*innen bekommen ihre Bestellungen vor die Tür gestellt, auf die Begrüßung mit Handschlag wird verzichtet und Haushalte werden nicht mehr betreten. Zudem tragen alle Verkäufer*innen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz und halten eine strikte Handhygiene ein (Desinfektion nach jedem Kund*innenbesuch). Darüber hinaus gelten die üblichen Hygieneregeln wie das Einhalten der Husten- und Niesetikette sowie das Abstandhalten.bofrost* steht seit mehr als 50 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 246 Niederlassungen in 12 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Vier Millionen Kunden, davon rund 2,2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kunden und Mitarbeiter verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über zwölf Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.Pressekontakt:bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KGMarietta BeielsteinTel.: 02834 707-254E-Mail: marietta.beielstein@bofrost.deimpact Agentur für KommunikationEsther RitthoffTel.: 040 4313023-3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21386/4880155