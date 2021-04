Die Lufthansa ist zunächst mit einem leichten Kursplus in den heutigen Handel gestartet. Am Nachmittag geht es mit den Anteilscheinen der Kranich-Airline aber wieder kräftig bergab. Die MDAX-Titel verlieren aktuell satte sechs Prozent. Der Grund hierfür steht auf der Homepage des Unternehmens.Denn dort erklärt die Lufthansa, dass man sich bei der anstehenden Hauptversammlung am 4. Mai die Genehmigung dafür einholen will, eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 5,5 Milliarden Euro durchzuführen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...