Der Dow Jones Industrial Index pendelt im oberen Bereich seiner statistisch zu erwartenden Handelsspanne seitwärts und konsolidiert die vorherigen Gewinne. Grundsätzlich sind die saisonalen Aussichten gut, wobei eine Besonderheit in diesem Jahr in den Fokus rückt. Von Franz-Georg Wenner Im kurzfristigen Zeitfenster steht die Börsenampel grundsätzlich auf ?grün?. So lassen sich die seit Monaten vorliegenden ...

