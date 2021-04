Seine Bücher werden weltweit in den höchsten Tönen gepriesen - ein Interview mit Dr. Alexander Elder anlässlich der Veröffentlichung seines Klassikers "Alles, was Sie über Trading wissen müssen".Zehntausende Elder-Fans können sich nicht irren - "The New Trading for a Living" hat bereits für Furore gesorgt. Grund genug, anlässlich des Erscheinens der deutschsprachigen Ausgabe von "The New Trading for a Living" mit ihm zu sprechen.DER AKTIONÄR: Dr. Elder, wie lange sind Sie schon an der Börse aktiv? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...