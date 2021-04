Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) konkretisierte am 30.03.2021 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Die Gesellschaft rechnet auf Basis der bereits vorliegenden Bestellungen nun mit einem Gesamtumsatzvolumen zwischen 250 und 400 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 60 und 100 Mio. Euro. Und das während die NanoRepro noch im Geschäftsjahr 2020 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz in Höhe von 16,9 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 4 und 4,5 Mio. Euro erzielt hat. Und heute hört es sich so an, als ob sogar noch mehr möglich ist. Wieso? Der Heidelberger Spezialist für Diagnoseprodukte "Biomex" ...

