Das OLG Dresden hat zwei sächsische Sparkassen wegen fehlerhafter Zinsklauseln in sogenannten Bonus-Sparverträgen verurteilt. Betroffen sind die Sparkasse Meißen und Vogtland. Viele andere Anleger können profitieren. Die Zeiten, in denen Sparer ihr Geld zu attraktiven Zinsen in wenig riskanten Prämiensparverträgen bei Banken anlegen konnten, sind schon länger vorbei. Dennoch existieren immer noch viele zehntausend solcher Verträge (sogenannte Bonus-Sparpläne), die Kunden vor etlichen Jahren vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...