DJ PTA-Adhoc: ItN Nanovation AG: Kündigung der Patronatserklärung durch SafBon

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Saarbrücken, 1. April 2021 (pta029/01.04.2021/17:45) - Die ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) gibt hiermit bekannt:

Die SafBon Water Service (Holding) Inc., die Mehrheitsgesellschafterin der ItN Nanovation AG, hat heute die Kündigung der Patronatserklärung erklärt, die die SafBon Water Service (Holding) Inc. zugunsten der ItN Nanovation AG abgegeben hat.

Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Meinerzag und Herr Schmiegel prüfen, ob die Kündigung wirksam ist und wie sich die Kündigungserklärung auf die Frage auswirkt, ob ein Grund zur Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorliegt (vgl. Ad-Hoc Meldung vom 26. März 2021).

Kontakt:

ItN Nanovation AG Provinzialstr. 106 66806 Ensdorf

Tel.: +49 (0) 6831 12 69 85-0 Fax: +49 (0) 6831 12 69 85-1 Email: mailto:ir@itn-nanovation.com http://www.itn-nanovation.com

Aussender: ItN Nanovation AG

ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

