Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit Gewinnen in das lange Osterwochenende verabschiedet. Der ATX beendete einen ruhigen Handelstag mit einem Plus von 1,19 Prozent bei 3.197,22 Punkten. Der ATX Prime stieg um 1,22 Prozent auf 1.628,19 Zähler. Am Karfreitag und Ostermontag bleibt die Börse geschlossen. Untermauert wurden die Gewinne von gut ausgefallenen Konjunkturstimmungsindikatoren aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...