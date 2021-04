Volkswagen hat weitere 100 Millionen US-Dollar in die US-Batterie-Firma Quantumscape gesteckt. Zuvor soll ein neuer Meilenstein bei der Entwicklung von Feststoffakkus erreicht worden sein. Schon seit 2018 pumpt Volkswagen (VW) immer wieder viel Geld in das kalifornische Batterie-Startup Quantumscape, das im November ein fulminantes Börsendebüt an der Nasdaq feierte. Nach dem Erreichen eines neuen Meilensteins sicherte sich Quantumscape jetzt in einer neuen Finanzierungsrunde 200 Millionen Dollar, davon 100 Millionen von VW. Insgesamt steigt das Investitionsvolumen der Wolfsburger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...