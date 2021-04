STUTTGART (dpa-AFX) - Nach der verzögerten Zusage der Grünen in Baden-Württemberg für eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition hat sich die CDU einhellig für Verhandlungen mit der Ökopartei ausgesprochen. CDU-Landeschef Thomas Strobl teilte am Donnerstagabend mit: "Ich habe den Gremien meiner Partei vorgeschlagen, das Angebot der Grünen anzunehmen - und das haben unsere Gremien heute auch einstimmig mit einem starken Votum so beschlossen." Es sei ein "guter Tag für Baden-Württemberg". Grüne und Christdemokraten wollten "für 2021 bis 2026 gemeinsam ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Landes aufschlagen." Zuvor hatte sich der Grünen-Landesvorstand erst im zweiten Anlauf für Grün-Schwarz und gegen eine Ampel entschieden./hot/DP/he