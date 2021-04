Die Aktie von Imperial Brands (WKN: 903000) befindet sich derzeit in einer interessanten Ausgangslage, alleine mit Blick auf die Dividende. In den letzten zwölf Monaten hat der Tabakkonzern ca. 1,377 Pfund Sterling an die Investoren ausgezahlt. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 15,07 Pfund Sterling (31.03.202, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) liegt die Dividendenrendite damit bei ca. 9,13 %. Keine Frage: Das könnte auf eine Unterbewertung hindeuten. Aber sollten Foolishe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...