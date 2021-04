Erfolgreiches Investieren besitzt viele Facetten. So gehört beispielsweise ein langfristig orientierter Ansatz mit Fokus auf das Unternehmen dazu. Aber auch, dass man sich als Investor in seinem eigenen Circle of Competence bewegt. Es gibt jedoch auch Dinge, die man beim Investieren auf keinen Fall tun darf. Zumindest nicht, wenn man langfristig erfolgreich sein möchte und sein Vermögen über Jahre und Jahrzehnte steigern will. Lass uns heute daher drei solcher Dinge in den Fokus rücken. Sowie schauen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...