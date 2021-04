DJ Uniper setzt in Wilhelmshaven künftig auf Wasserstoff

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper setzt am Standort Wilhelmshaven künftig auf Wasserstoff. Nach der bis zum 8. Dezember geplanten Stilllegung des Steinkohlekraftwerks in Wilhelmshaven ist mit den Unternehmen Rhenus und Salzgitter eine Anlage zur Direkt-Reduktion bei der Herstellung von Eisenerz mit Hilfe von Wasserstoff geplant. Der nahe Hafen biete die Möglichkeit zum Import von Wasserstoff oder anderen Gasen in großem Maßstab, teilte Uniper mit.

Das MDAX-Unternehmen hatte von der Bundesnetzagentur in der zweiten Ausschreibungsrunde zum Kohleausstieg den Zuschlag für das Steinkohlekraftwerk Wilhelmshaven mit einer Leistung von 757 Megawatt erhalten. Die Stromproduktion mit Kohle in dem 1976 in Betrieb genommenen Kraftwerk wird nun in diesem Jahr beendet, wie Uniper bereits am Donnerstag mitgeteilt hatte.

Für die rund 80 Mitarbeiter am Standort werde derzeit ein Interessenausgleich vorbereitet. Ein möglichst großer Teil soll eine anderweitige Beschäftigung erhalten.

