PMI-President und -CEO Sunil Prashara tritt dem globalen Zentrum führender Stimmen im Management für innovative Konzepte, neueste Forschung und Fortschritt bei

Das Project Management Institute (PMI) und die Peter Drucker Society Europe gaben heute den Start einer strategischen Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen PMI-President und -CEO Sunil Prashara dem Drucker Society International Advisory Board beitreten wird.

Die Peter Drucker Society Europe ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, kritisches Denken sowie den internationalen Dialog zwischen Management-Praktikern, Akademikern und anderen Akteuren zu fördern. Die Mission der Gesellschaft besteht darin, dem Management in allen Sektoren der Gesellschaft eine neue Stimme zu geben und dadurch zur kontinuierlichen Verbesserung der Management-Praxis beizutragen. Diese Partnerschaft wird die Rolle des PMI als weltweit führende Vereinigung von Fachleuten und Changemakern ergänzen.

"Beide Organisationen sind gemeinnützig und verfolgen das gemeinsame Ziel, die Management-Praxis in jedem Teil der Gesellschaft zu verbessern, vom Staat und öffentlichen Sektor bis hin zu privaten und gemeinnützigen Körperschaften", sagte Richard Straub, Gründer und President des Global Peter Drucker Forum, der jährlichen von der Drucker Society Europe veranstalteten Konferenz.

"Wir ermöglichen Millionen von Projektleitern und Changemakern, für die ganze Welt wichtige Beiträge zu leisten", sagte Prashara. "Die Mission des PMI, Einzelne zu befähigen, Ideen zu verwirklichen, entspricht genau dem Vermächtnis Peter Druckers, das rigoros innovative Management-Konzepte als systematische Disziplin umfasst und aus Forschung, Lehre und Praxis besteht. Meiner Meinung nach ist das Drucker Forum eine Schlüsselplattform und ein wichtiger Partner, um über die grundlegende Bedeutung des Managements bei der Entwicklung gut funktionierender moderner Gesellschaften zu informieren."

Zur Unterstützung ihrer Mission hat die Peter Drucker Society Europe das Global Peter Drucker Forum als strategische Initiative designiert. Das Forum ist eine internationale Management-Konferenz, die jährlich in Peter Druckers Heimatstadt Wien stattfindet und oft als "Davos des Managements" bezeichnet wird, weil sie sich zu einer der führenden Management-Konferenzen in Europa entwickelt hat. Das Global Peter Drucker Forum 2021 befasst sich mit dem Thema "Der menschliche Imperativ: Navigation durch die Ungewissheit im digitalen Zeitalter". Die Teilnehmer des Forums werden an einer breiten Palette von Diskussionen teilnehmen mit dem Ziel teilnehmen, Spannungen zwischen technokratischen und humanistischen Ansätzen in Bezug auf Krisen abzubauen, um zu einer Synthese von "Veränderung und Kontinuität" zu kommen.

Über das Project Management Institute

Das Project Management Institute (PMI) ist der weltweit führende Verband für Fachkräfte einer wachsenden globalen Gemeinschaft aus Millionen von Projektexperten und Changemakern weltweit.

Als die weltweit führende Autorität im Projektmanagement inspiriert das PMI Menschen, ihre Ideen zu verwirklichen durch globale Interessenvertretung, Networking, Zusammenarbeit, Forschung und Bildung. Das PMI bereitet Organisationen und Einzelpersonen in jeder Phase ihrer Karrierelaufbahn darauf vor, intelligenter zu arbeiten, um so den Erfolg in einer sich ständig verändernden Welt voranzutreiben.

Das PMI blickt auf eine langjährige Geschichte seit 1969 zurück und ist eine "zweckmäßige" Organisation, die sich in fast jedem Land der Welt dafür einsetzt, Karrieren voranzutreiben, organisatorischen Erfolg auszubauen und es Changemakern zu ermöglichen, neue Fähigkeiten und Arbeitsweisen zu erlernen, um ihre Auswirkungen zu maximieren. Zum Angebot des PMI zählen weltweit anerkannte Standards, Zertifizierungen, Online-Kurse, innovative Konzepte, Tools, digitale Publikationen und Gemeinschaften.

Besuchen Sie uns unter https://www.pmi.org/, www.projectmanagement.com https://www.linkedin.com/company/pminstitute www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter.

Über die Peter Drucker Society Europe-Initiative

Die Peter Drucker Society Europe ist eine von Praktikern geführte Multi-Stakeholder-Gruppe, die auf Peter Druckers grundlegenden Ideen aufbaut und das Ziel hat, zur Weiterentwicklung des Managements als vitaler Bestandteil einer funktionierenden modernen Gesellschaft beizutragen. Jedes Jahr ist die Drucker Society Europe Gastgeber des Global Peter Drucker Forum, einer kristallisierenden Veranstaltung, bei der Entscheidungsträger zusammenkommen, um sich auf pragmatische und lösungsorientierte Weise über die Zukunft des Managements auszutauschen.

Um diese Mission zu erfüllen, hat die Peter Drucker Society Europe in Österreich, London, Barcelona und Mannheim rechtlich und finanziell unabhängige gemeinnützige Chapter der Drucker Society gegründet. Es ist zu beachten, dass der Treuhänder The Drucker 1996 Literary Works Trust Eigentümer der Dienstleistungsmarken "Peter Drucker", "Peter F. Drucker" und "Drucker" ist.

Weitere Informationen unter www.druckerforum.org

