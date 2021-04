DJ Volkswagen will aus indischem Werk Schwellenländer bedienen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will mit Billigmodellen aus seinem Werk in Indien das Geschäft in Schwellenländern ankurbeln. "Da entsteht für uns ein interessanter Export-Hub", sagte VW-Markenchef Ralf Brandstätter der Branchenzeitung Automobilwoche. Damit könne VW "wettbewerbsfähig auch den Markt in Mexiko bedienen".

Bei der Konzernschwester Skoda, die in Indien im selben Werk produziert, gebe es ähnliche Pläne. "Wir können aus Indien heraus bis zu einem gewissen Anteil exportieren", sagte Skoda-Chef Thomas Schäfer der Zeitung. "Da gehört potenziell Nordafrika, der Nahe Osten und Teile der ASEAN-Staaten dazu."

Herzstück der Export-Offensive sei das gemeinsame Werk von VW und Skoda in Pune, das gerade für eine Milliarde Euro ausgebaut wurde, schreibt die Automobilwoche. Auf Basis der für Indien angepassten Polo-Plattform MQB-A0 entstehen dort vier Kleinwagen: je ein SUV und ein Stufenheckmodell von VW und Skoda. Das seien genau die Modelle, die man auch in Mexiko brauche, um dort endlich in die Gewinnzone zu kommen, sagte Brandstätter. Den Auftakt soll das SUV Taigun machen, gefolgt vom Stufenheck-Polo Virtus.

Skoda rechnet sich vor allem mit dem SUV Kushaq Chancen aus. Das für Indien entwickelte Modell "wird mittelfristig sicher auch eine Rolle für Nordafrika spielen", sagte Schäfer. "Wir sind davon überzeugt: Der Kushaq ist dafür mehr als wettbewerbsfähig.""

