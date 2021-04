So hatte man sich das bei NanoRepro wahrscheinlich erhofft. Denn nachdem die Umsatzprognose für das Jahr 2021 per Ad-Hoc-Mitteilung für einige Gewinnmitnahmen gesorgt hatte, musste man krasse Verluste verkraften. Diese konnten zumindest teilweise am gestrigen Donnerstag wieder ausgeglichen werden, sodass man am Osterwochenende etwas entspannen kann.

