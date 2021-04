Schon mehrfach hat boersengefluester.de die Orbis-Aktie vorgestellt - auch wegen der regelmäßig recht guten Platzierung des Beratungs- und Softwarehauses in unserem Fundamental-Tool "3-Säulen-Strategie". Für Schlagzeilen sorgt Orbis aber auch aus eigener Kraft: So hat der unter anderem auch bei Funkwerk engagierte Ankeraktionär Hörmann seine Beteiligung zuletzt über die Schwelle von 30 Prozent gehievt und so ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Orbis, Knaus Tabbert, ad pepper media International appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...