Chicago (ots/PRNewswire) - Die neuen Beförderungen erstrecken sich über 18 Städte in 10 Ländern und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die berufliche Weiterentwicklung vor dem Hintergrund eines sich ständig verändernden MarktsHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seines jährlichen Beförderungsverfahrens 12 Partner und 17 Principals in seinen weltweiten Geschäftsbereichen Executive Search und Consulting befördert hat. Diese Beförderungen wurden zum 1. Januar 2021 wirksam."Heidrick & Struggles bestätigt seine langjährige Verpflichtung zur beruflichen Entwicklung von Top-Talenten und zur Beförderung von Führungskräften aus den eigenen Reihen", sagte Krishnan Rajagopalan, President und CEO von Heidrick & Struggles. "Diese neu beförderten Beraten haben ihre herausragenden Führungsqualitäten und ihre Belastbarkeit deutlich unter Beweis gestellt. Heidrick & Struggles wird seinen Kunden weiterhin als zuverlässiger Berater bei Führungsfragen zur Seite stehen und die neuen Berater werden eine wichtige Rolle dabei spielen. Sie werden ihnen helfen, leistungsstarke, agile Führungsteams aufzubauen und zu entwickeln, die in der Lage sind, in einer sich rasch verändernden und stark verteilten Arbeitsumgebung effektiv zu arbeiten."Die beförderten Berater sind in 18 Städten und 10 Ländern auf vier Kontinenten tätig.Im Jahr 2021 zum Partner beförderte Mitarbeiter:- Charles Anderson, Partner, Financial Services Practice (New York City)- Jeffrey Boyd, Partner, Healthcare & Life Sciences Practice (New York City)- Alexis Hennessy, Partner, Global Technology & Services Practice (Los Angeles)- Martin Holm, Partner, Healthcare & Life Sciences Practice (Kopenhagen)- Stephanie Mansfield, Partner, Global Technology & Services Practice (New York City)- Max Randria, Partner, Global Technology & Services Practice (Melbourne)- Scott Robbin, Partner, Information & Technology Officers Practice (New York City)- Ina Sood, Partner, Healthcare & Life Sciences Practice (Washington, D.C)- Christopher Uhrinek, Partner, Heidrick Consulting (Singapur)- Vittorio Veltroni, Partner, Global Technology & Services Practice (Mailand)- Sebastian Walter, Partner, Financial Services Practice (Düsseldorf)- Mark Zorbas, Partner, Heidrick Consulting (Houston)Im Jahr 2021 zum Principal beförderte Mitarbeiter:- Mariam Abbott, Principal, Global Technology & Services Practice (London)- Joseph Anthamatten, Principal, Heidrick Consulting (Costa Mesa)- Jessica Bennett, Principal, Industrial Practice (Perth)- Kaeley Conlon, Principal, Global Technology & Services Practice (Boston)- Elizabeth Ganz, Principal, Healthcare & Life Sciences Practice (Chicago)- Lisa Gordon, Principal, Financial Officers Practice (New York City)- Paula Guerra, Principal, Industrial Practice (Rio de Janeiro)- Guido LaPorta, Principal, Healthcare & Life Sciences Practice (Chicago)- Sahar Malik, Principal, Healthcare & Life Sciences Practice (Chicago)- Léssel Manna, Principal, Financial Services Practice (São Paulo)- Neha Mohunta, Principal, Heidrick Consulting (Dubai)- Katherine Pluck, Principal, Financial Services Practice (New York City)- Amardeep Rana, Principal, Consumer Markets Practice (New Delhi)- Rasmus Riisgaard, Principal, Financial Services Practice (Kopenhagen)- Tommy Snyder, Principal, Industrial Practice (Chicago)- Fabian Tan, Principal, Industrial Practice (Singapur)- Haven Thompson, Global Technology & Services Practice (New York City)Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) erfüllt als vertrauenswürdiger Berater die Anforderungen an Talente und Führungskräfte der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Führungskräftebewertung und -entwicklung, Unternehmens- und Teameffektivität sowie Dienstleistungen zur Gestaltung der Unternehmenskultur. Heidrick & Struggles war vor mehr als 60 Jahren ein Vorreiter im Bereich der Führungskräftevermittlung. Heute stellt das Team integrierte Lösungen für Führungskräfte bereit, um unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, die Welt zu verändern, one leadership team at a time.® www.heidrick.comPressekontakt:Nina Changnchang@heidrick.comOriginal-Content von: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32539/4880596