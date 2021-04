SAN ANTONIO, April 02, 2021(TSX.V: BLN) angekündigt, einem weltweit führenden Anbieter von Gasdetektions- und vernetzten Sicherheitslösungen, um wichtige Softwareinnovationen und Plattformverbesserungen voranzutreiben, die den wachsenden Kundenstamm und die Lösung des Unternehmens für das Tracing von Mitarbeiterkontakten unterstützen.



Blackline Safety bietet Wearable-Sicherheitstechnologie, Gasüberwachung für Personen und Bereiche, mit der Cloud verbundene Software, Data-Science-Dienste und Datenanalysen für führende Unternehmen auf der ganzen Welt. Anfang 2020, als die COVID-19-Pandemie Einzug hielt, sah Blackline die dringende Notwendigkeit, die laufenden Sicherheitsbedürfnisse seiner Kunden durch neue industrielle Funktionen für das Tracing von Nahkontakten zu unterstützen. Das Unternehmen hat sich mit Onica, einem Unternehmen von Rackspace Technology und Premier Consulting Partner von Amazon Web Services (AWS), zusammengetan, um die schnelle Entwicklung und Bereitstellung seiner Lösung für das Tracing von und die Berichterstattung über enge Kontakte zu unterstützen.

Blackline Safety hat seit der Einführung seiner ersten, mit der Cloud verbundenen G7-Sicherheits-Wearables im Jahr 2017 ein schnelles Wachstum verzeichnet. Der Wunsch der Endkunden, die von ihren Blackline Safety Lösungen gesammelten Daten zu nutzen, führte zur Gründung des Data Science-Teams von Blackline Vision sowie einer Reihe datengesteuerter Tools und Dienste.

Als Teil einer umfassenderen Bemühung, die Infrastruktur für Datenstreaming und -verarbeitung zu verbessern, benötigte Blackline einen Partner mit Know-how im Bereich Big Data, der bei der Umgestaltung von Aspekten der aktuellen Plattform helfen konnte, um eine schnellere Skalierung und Echtzeit-Datenverarbeitung von einer wachsenden Anzahl von Produkten im Einsatz bei Kunden zu ermöglichen. Außerdem benötigten sie zusätzliche Ressourcen, um einen Data Lake aufzubauen, der neue Berichte und Visualisierungen zum Contact Tracing auf industriellem Niveau unterstützen konnte.

"In dieser Zeit des beschleunigten Wachstums wurde es schwieriger, die Balance zwischen kritischer Softwareinnovation und der Notwendigkeit zu finden, unser Team zu erweitern und gleichzeitig wichtige Verbesserungen an unserer Plattform zu verwalten", so John Moura, Director, Software Development and Operations, Blackline Safety. "Wir wussten, dass Investitionen in unsere Cloud-Infrastruktur unsere nächste Wachstumsphase unterstützen würden, aber es war entscheidend, den richtigen Partner mit umfassender Erfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz auszuwählen. Wir haben diesen Partner mit Rackspace Technology gefunden."

Rackspace Technology arbeitete mit Blackline Safety zusammen, um von seinem herkömmlichem Datenerfassungs- und Datenbankspeichersystem auf eine moderne Infrastruktur in AWS zu migrieren, die besser gerüstet war, um das zukünftige Wachstum und die Innovation von Blackline zu unterstützen. Rackspace Technology implementierte außerdem eine Lösung, die Amazon Kinesis und Amazon EMR zur Erfassung von hohen Datenvolumina nutzt, die über integrierte Mobilfunk- und Satellitenverbindungen aus dem Blackline-Portfolio von G7-Geräten vor Ort gestreamt werden.

Mit dieser neuen Infrastruktur werden Daten mithilfe einer Reihe von Tools eingespeist und weitergeleitet, um ihre Integrität zu bewahren. Die Daten werden dann angereichert, übertragen und in Amazon Redshift mit Unterstützung von Delta Lake zusammengestellt. Die unmittelbaren Auswirkungen dieser Zusammenarbeit ermöglichten die Bereitstellung von Berichten mit höherer Datenrate von verbundenen Wearables und halfen Kunden von Blackline Safety, fundierte, datengesteuerte Entscheidungen über ihre Unternehmen zu treffen.

Ein weiterer Erfolg der Zusammenarbeit war die Unterstützung für den Start der hochgradig visuellen und interaktiven Infrastruktur des Teams von Blackline Vision für industrielles Contact Tracing. Die Lösung bietet automatisierte Visualisierungen, die enge Interaktionen zwischen Mitarbeitern über einen bestimmten Zeitraum hinweg unter Verwendung sicherer Daten von ihren tragbaren Geräten von Blackline Safety hervorheben. Die Teams haben erfolgreich sichergestellt, dass die Informationen für jede Kundenorganisation streng verwaltet werden, so dass nur bestimmte Benutzer über strenge Benutzerzugriffskontrollen Zugriff erhalten, was die sichere und informierte Rückkehr an den Arbeitsplatz unterstützt.

"Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Blackline Safety, um die Abläufe zu verbessern und zu einer Lösung beizutragen, die Arbeitnehmer schützt und die Ausbreitung von COVID-19 bekämpft", so Jeff Deverter, CTO, Solutions bei Rackspace Technology. "Rackspace Technology war der ideale Partner, um Blackline Safety bei der Migration von herkömmlicher Datenerfassung und Datenbankspeicherung zu einer modernen Infrastruktur auf AWS zu unterstützen. Diese neue Architektur hat die Qualität der Erkenntnisse verbessert, die Blackline seinen Kunden liefern kann. Sie unterstützt sofort das explosive Wachstum von Blackline und eröffnet dem Unternehmen zukünftige Innovationen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Blackline Safety

Blackline Safety ist ein weltweit führender Anbieter für vernetzte Sicherheit, der dafür sorgt, dass jeder Arbeiter seine Arbeit erledigen und jeden Tag sicher nach Hause zurückkehren kann. Blackline Safety bietet Wearable-Sicherheitstechnologie, Gasüberwachung für Personen und Bereiche, mit der Cloud verbundene Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen und die Produktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Die Wearables von Blackline Safety bieten Zehntausenden von Männern und Frauen eine Rettungsleine und haben über 140 Milliarden Datenpunkte gemeldet sowie über fünf Millionen Notfallmaßnahmen eingeleitet. Dank der Mobilfunk- und Satellitenverbindung stellen wir sicher, dass Hilfe immer in der Nähe ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.BlacklineSafety.com. Treten Sie mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedInund Instagramin Verbindung.

