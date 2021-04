Frankfurt (ots) - Aus Kretschmanns Sicht ist das verständlich. Er hat sowohl die SPD als auch die CDU an die Wand regiert. Mit 72 Jahren gewöhnt man sich nur noch ungern an neue Leute. Überdies ist eine Dreier-Koalition anspruchsvoller als ein Zweier-Bündnis, mit dem man schon Erfahrung hat. Abgesehen davon, dass Kretschmann mindestens ebenso sehr schwarz wie grün ist, mag er sich einfach nicht reinreden lassen - schon gar nicht von Landesvorsitzenden, die 30 oder gar 40 Jahre jünger sind.



Den Grünen in Berlin wäre eine Ampel in Stuttgart im Vorfeld der Bundestagswahl sehr zupass gekommen. Andererseits bleibt die Ampel im Bund möglich, selbst wenn sie im Land Baden-Württemberg nicht kommt.



