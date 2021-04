Das Ethereum-Update EIP 1559 wirft offenbar seine Schatten voraus. Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung hat am Freitag mit knapp 2.100 US-Dollar eine neue Rekordmarke erreicht. Im Juli soll das in der Community umstrittene Ethereum-Update EIP-1559 an den Start gehen. Damit sollen die Transaktionskosten (Gas-Fees) sinken und die Geschwindigkeit der Ether-Transaktionen steigen. Für die Ethereum-Blockchain und Nutzer der Kryptowährung Ether (ETH) sind das gute Nachrichten. Auch der Start des Paypal-Angebots zum Zahlen per Bitcoin und Co hinterlässt seine Spuren. In einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...