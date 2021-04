Die Aktie von TeamViewer (WKN: A2YN90) ist eine überaus spannende Wachstumsgeschichte, speziell in Zeiten von COVID-19. Die Heimarbeitslösungen, das Social-Distancing und eben die Auswirkungen der Pandemie haben dem Unternehmen einen Wachstumsboom beschert. Sowie der Aktie ein stattliches Kursplus. Alleine im letzten Geschäftsjahr 2020 kletterten die Umsätze im Jahresvergleich um 44 % auf 460,3 Mio. Euro. Das ist gewiss ein steiler Anstieg in diesem Ausnahmegeschäftsjahr. Könnte jedoch in Anbetracht ...

