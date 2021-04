Der US-Konzern Johnson & Johnson testet seinen Corona-Impfstoff fortan auch an Jugendlichen. Zunächst soll der Impfstoff im Rahmen einer seit September laufenden klinischen Studie an einer geringen Zahl 16- und 17-Jähriger erprobt werden, wie das im Dow Jones gelistete Unternehmen am Freitag mitteilte.Nach der Überprüfung der ersten Daten soll die Studie dann schrittweise auf eine größere Gruppe von jüngeren Jugendlichen - ab einem Alter von 12 Jahren - ausgeweitet werden. Johnson & Johnson ...

Den vollständigen Artikel lesen ...