8 Aktien im Schnelltest. Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Walter Tissen (Bernecker TV). Diese Sendung ist eine FreeTV-Variante des Aktien-Schnelltests im Rahmen von Bernecker TV, Sendung vom 01.04.2021 (Aufzeichnung 31.03.2021). Diesmal im Sortiment:



++ Pinduoduo - Fuß in die Tür stellen?

++ Baidu - Großteil der Korrektur absolviert?

++ Digital Turbine - Nichts für schwache Nerven, aber ...

++ Fiverr - Wachstumsstärke gegen ambitionierte Bewertung

++ BioNTech - Aktie spottbillig

++ Dermapharm - Durchstarten in 2021?

++ ITM Power - Gegenreaktion fällig?

++ Blue Prism - Softwarehersteller im Bereich KI





