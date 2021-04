von Redaktion €uro am SonntagDem üppig ausgestatteten Sponsoring-Vertrag mit dem britischen Fußballklub Manchester United (ManU) folgt nun der nicht minder spektakuläre Einstieg in den Motorrennsport in Gestalt des Mercedes-AMG-Petronas-Formel-1-Teams. Erst kürzlich hatte das MDAX-Unternehmen seinen Ausblick wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...