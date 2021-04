Palma de Mallorca (ots) - Die Corona-Testzentren auf Mallorca für Urlaubsrückkehrer sind ausgebucht oder überfüllt. Und wer positiv getestet wird, darf nicht nach Hause fliegen, muss in ein Quarantäne-Hotel.Dieses Testproblem macht sich offenbar ein deutscher Hausarzt auf der Insel zu Nutze: Ohne zu testen, stellt er Urlaubern eine negative Test-Bescheinigung aus. Das haben Recherchen des Fernsehmagazins "Life - Menschen, Momente, Geschichten" ergeben. So könnten sogar an Corona erkrankte Urlauber zurück nach Deutschland fliegen.Für 80 Euro bekommt jeder ein negatives Corona-Test-Zertifikat. Wer will - auch ohne Test. Sogar betitelt als PCR-Untersuchung. Selbst das angebliche Testdatum ist frei wählbar.Das haben Urlauber bestätigt. Und auch einem "Life"-Reporter hat der Arzt ohne Test ein negatives Ergebnis bescheinigt. Festgehalten mit versteckter Kamera. Zu den Vorwürfen wollte sich der Hausarzt nicht äußern.Zu sehen ist der Beitrag heute, an Karsamstag, um 19 Uhr 5 bei RTL.Pressekontakt:Thomas Meierthomas.meier@sagafilmworks.de0171/4161679Original-Content von: Sagafilmworks GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151308/4880892