Xiamen, China (ots/PRNewswire) - KEHUA TECH (002335.SZ) wurde laut Omdia, einem weltweit führenden Marktforschungsunternehmen für die Technologiebranche, auf Platz 5 der Marktanteile für modulare USVs gesetzt. KEHUA ist ein globales Technologieunternehmen, das integrierte Lösungen für den Stromschutz und die Energieeinsparung anbietet.Laut der von Omdia veröffentlichten Modular UPS Hardware Market Tracker-2020 Analysis (Bericht) belegt KEHUA den 5. Platz im globalen Markt, den 3. Platz in den Märkten Lateinamerikas und Asiens und den 4. Platz in den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA).Mit Vorteilen wie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Energieeinsparung rückt die modulare USV allmählich in den Fokus des Marktes. Wie es in dem Bericht heißt, macht die modulare USV-Technologie 12,2 % des USV-Hardwaremarktes aus. Bis 2024 wird dieser Anteil voraussichtlich 13,3 % erreichen. Unter den Top 9 Unternehmen ist KEHUA eines der drei Unternehmen, die ihre Marktpräsenz ausgebaut haben.Die Leistung von KEHUA lässt sich auf die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückführen. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren mehrere technologische Durchbrüche erzielt.Im Januar 2021 brachte KEHUA die weltweit erste modulare 125-kW-USV auf den Markt, die eine neue Stufe der F&E für USV darstellt. Als eine weltweit führende USV-Marke hat das Unternehmen in mehr als 100 Ländern und Regionen starken Einfluss gezeigt.Außerdem hat KEHUA sieben selbst gebaute Rechenzentren in Städten wie Peking, Shanghai und Guangzhou errichtet, die eine Fläche von über 23.000 m2 mit mehr als 28.000 Rechenschränken umfassen.Um sich besser an den Markttrend der modularen USV anzupassen, wird KEHUA weiterhin fortschrittliche Technologien entwickeln und seine technologische Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Unter Einhaltung strenger Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit wird KEHUA im digitalen Zeitalter noch zuverlässigere, effizientere und hochwertigere Lösungen für den IDC-Bau anbieten.Informationen zu KEHUAKEHUA wurde 1988 gegründet und ging 2010 an die Börse. KEHUA ist ein führender Experte für Energieumwandlung und bietet innovative Lösungen in den Bereichen kritische Stromversorgung, erneuerbare Energien und Cloud-Infrastruktur. Das Geschäft umfasst USV, Solarwechselrichter, Energiespeicher, IDC-Bau und O&M.Für weiterführende Informationen:Web: www.kehua.comE-Mail: marketing@kehua.comName: Jon ZhangTel.: +86 (0592) 516 5883Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1479428/1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1479509/Kehua_Logo.jpgOriginal-Content von: Kehua Hengsheng Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134777/4880898