Google orientiert sich bei seinen Pixel-Smartphones künftig mehr an Apple: Statt bisher auf Qualcomms Snapdragon-SoCs zu setzen, werde der Hersteller beim Pixel 6 und weiteren Modellen "Google-Silicon"-Chips verwenden, heißt es. Schon seit Jahren arbeitet Google an der Entwicklung eigener Prozessoren. Nach Custom-Chips für Server, Sicherheit und Bildoptimierung soll der Hersteller in diesem Jahr schließlich seine ersten eigenen Prozessoren für Smartphone und Chromebooks fertig gestellt haben. Laut 9to5 Google und XDA Developers werde das Google-eigene GS101-SoC mit dem Codenamen "Whitechapel" unter anderem im Pixel 6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...