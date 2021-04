Der Beginn der Corona - Pandemie liegt nun schon mehr als ein Jahr in der Vergangenheit und doch ist noch kein endgültiges Ende in Sicht. Die Auswirkungen auf unser soziales Leben, unsere Arbeitstätigkeiten und auch auf das Bildungssystem sind umfassend und die schleppende Digitalisierung in der Bundesrepublik beschleunigt den Anpassungsprozess nicht wirklich. Aus diesem Grund konnten vor allem Softwareunternehmen ihren Umsatz in der Krise fundamental steigern. In der Folge kam es zu gewaltigen Kurssprüngen an den Börsen. Doch welche Unternehmen konnten ihren Platz an der Sonne festigen und bei welchen Firmen folgte nach der Euphorie schnell die Ernüchterung?Zoom Video Communications

