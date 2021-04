Köln (ots) - Der Sieger kommt zum Schluss: Insgesamt 2,68 Millionen Zuschauer (MA: 10,0 %) sahen gestern das Live-Finale von "Deutschland sucht den Superstar", moderiert von Oliver Geissen. 14,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (1,91 Mio.) waren an den Bildschirmen dabei und verfolgten, wie Jan-Marten Block (25), Azubi aus Süderlügum, zum Superstar 2021 gekürt wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil sehr gute 15,2 Prozent (1,08 Mio.) - in der jungen Zielgruppe war DSDS damit die Nummer 1 am Samstagabend und Primetime-Sieger. Neben Show-Gigant Thomas Gottschalk als Stargast-Juror saßen Maite Kelly und Mike Singer in der Jury.Mit einem Tagesmarktanteil von 9,4 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag RTL am Samstag deutlich vor allen anderen Sendern (ARD: 8,1 %, ZDF: 8,0 %, VOX: 5,4 %, ProSieben: 4,9 %, Sat.1: 4,9 %).Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte RTL mit einem Tagesmarktanteil von 9,6 Prozentam Samstag deutlich überzeugen. Zum Vergleich: ARD: 7,7 %, Sat.1: 5,9 %, VOX: 5,5 %, ProSieben: 6,0 %, ZDF: 5,1 %).Die 18. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (05.01.-03.04.2021) sahen durchschnittlich 3,22 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren. Der Marktanteil bei den 14-59-Jährigen betrug 15,2 % (2,35 Mio.) und 16,0 % (1,34 Mio.) bei den 14-49-jährigen.Im diesjährigen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" gaben die Top 4 Sänger im Gebläsehallenkomplex im Landschaftspark Duisburg noch einmal ihr Bestes, um mit ihrer Performance Jury und Zuschauer zu überzeugen. Unterstützt wurden sie dabei vom Vater (Starian), dem Zwillingsbruder (Kevin) bzw. der Lebensgefährtin (Karl und Jan-Marten), die die vier Kandidaten im Studio live überraschten. Am Ende des Abends hatten die Zuschauer entschieden: Mit 33,38 Prozent der Zuschauerstimmen wählten sie Jan-Marten Block zum Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" 2021. Der 25-jährige Azubi aus Süderlügum bekommt neben 100.000 Euro einen Vertrag mit der Universal Music, sein Siegertitel "Never Not Try" ist seit Freitag als Download und Stream auf allen gängigen Plattformen verfügbar: https://umg.lnk.to/Jan_Marten-NeverNotTry (https://urldefense.com/v3/__https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2Feur02.safelinks.protection.outlook.com*2F*3Furl*3Dhttps*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2Feur02.safelinks.protection.outlook.com*2F*3Furl*3Dhttps*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2Fumg.lnk.to*2FJan_Marten-NeverNotTry__*3B!!GV21yus!cgXz2R8rSmE24kOf_fMpsfR1XvCRg3XR9oTON8n1A0QsIdzZ36F46FPV4evsBvMwhlWa_A*24*26data*3D04*7C01*7CLeonard.Prasuhn*40umusic.com*7C678044589011426fdb4c08d8f3699894*7Cbbcb6b2f8c7c4e2486e46c36fed00b78*7C1*7C0*7C637526982157982321*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000*26sdata*3D4n*2FXrp57xt2q1MZlTFdB7XoscMWzvxDupYOsX03Sd2M*3D*26reserved*3D0__*3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!GV21yus!dmD2f77nsMPNVvDV8uPq4nEBC6zSaPaY5nb2PuAMNRGdJ0tYbnd7asjdT7-8lYP1adk-cw*24*26data*3D04*7C01*7CLeonard.Prasuhn*40umusic.com*7C662930fc06ae49ca9ce608d8f3752d56*7Cbbcb6b2f8c7c4e2486e46c36fed00b78*7C1*7C1*7C637527031983634686*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C2000*26sdata*3DCml1ZwreJezNl*2BpOkm3IKC1xI3uS*2Bnu*2BoHv8gucG7wc*3D*26reserved*3D0__*3BJSUlJSUlJSUlJSoqKioqKioqKiolJSoqKioqKioqKioqKiUlKiolJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!GV21yus!aX6Ey2s2N8JsOPpfzcJnUeGN0wSfsQJOlWZuPla487lwVUVq01CkMtfNF3Uup3OtBf5krw*24&data=04*7C01*7CLeonard.Prasuhn*40umusic.com*7C0f05c01a454f448c4ea308d8f380c12c*7Cbbcb6b2f8c7c4e2486e46c36fed00b78*7C1*7C0*7C637527081663099451*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=aVVmarUXY40xBKB*2B3i6KFjPIZlooM7yCpFNHtrz50*2Fk*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSoqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKiUlKioqKioqKioqKioqJSUqKioqJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!GV21yus!ZgsvHwMJ2XRURNO6FSxoL5YQZqiSRHVUhAALBi5ErClNn3AQj3hSkJ0bNfsdLrJARaw1bg$)Neue Jury, neue Stimmen, neue Ideen: "Deutschland sucht den Superstar" erfindet sich neu - und geht 2022 mit frischem Konzept an den Start. Bewerbungen für das Online-Casting der 19. Staffel sind jetzt schon unter https://www.rtl.de/cms/dsds-sucht-dich-bewirb-dich-jetzt-schon-fuer-die-neue-staffel-2022-4678922.html möglich.Fotos, Infos und Votingergebnisse zum gestrigen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" finden Sie im RTL-Mediahub (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/meldung/Jan-Marten-Block-gewinnt-das-Finale-2021/)Hier geht's direkt zur Bildproduktion: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/bildproduktion/Jan-Marten-Block-ist-Superstar-2021/Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL.de, und alle Folgen live und on demand auf TVNOW.de.Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 04.04.2021Pressekontakt:Jovan EvermannRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLjovan.evermann@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4881059