Jetzt mit 1.000 Euro pro Monat ein passives Einkommen aufbauen: Keine Frage, damit ist man eher am Klotzen als am Kleckern. Mit einem gerade so vierstelligen Betrag im Monat sind deine Möglichkeiten ziemlich gigantisch. Als Foolisher Investor sollte man das auch nutzen. Hier ist der Ansatz, den ich nicht mit 1.000 Euro zum Aufbau eines passiven Einkommens in Erwägung ziehen würde. Sowie die Optionen, die ich allesamt ausloten würde. Mit 12.000 Euro pro Jahr kann man jedenfalls eine ganze Menge anstellen. ...

