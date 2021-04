Es muss nicht in Komplikationen ausarten, wenn du deine finanzielle Situation verbessern willst. Diese einfachen Entscheidungen haben mir geholfen, Geld zu sparen und finanziell stabiler zu werden. Die meisten von uns treffen mal gute und mal schlechte Geldentscheidungen. Vor kurzem habe ich auf meine größten Geldfehler und Erfolge zurückgeblickt. Das ist ein nützlicher Weg, um zu sehen, was funktioniert hat und was nicht. Glücklicherweise stachen einige erfolgreiche finanzielle Entscheidungen hervor. ...

