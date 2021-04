Stuttgart (ots) - SWR Team auf Querdenken-Demo an Berichterstattung gehindertStuttgart. Kai Gniffke, der Intendant des Südwestrundfunks, hat den Angriff auf ein SWR Team bei der gestrigen Querdenken-Demo in Stuttgart scharf verurteilt:"Die SWR Mitarbeitenden sind bei ihrer Arbeit auf Konfrontationen vorbereitet, agieren besonnen und vermeiden die Eskalation. Sie sind auch nicht empfindlich. Aber es gibt Grenzen. Wir müssen uns nicht alles bieten lassen. Egal wie eklig und ungehörig sich Menschen gegenüber SWR Journalisten verhalten, es wird uns in der Unvoreingenommenheit und Unabhängigkeit nicht beeinträchtigen. Der SWR steht uneingeschränkt zu seinen Mitarbeitenden, die eine unabhängige Berichterstattung sicherstellen."Demonstranten der Querdenken-Bewegung hatten gestern in Stuttgart Journalisten des SWR mit einem harten Gegenstand beworfen. Eine Live-Schalte zur Tagesschau24 musste abgebrochen werden.Weitere Infos unter:https://www.swr.de/unternehmen/gniffkebloggt/intendantenblog-angriff-auf-querdenker-demo-stuttgart-100.htmlund http://swr.li/intendant-verurteilt-angriff-auf-journalistenFotos über www.ARD-Foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx.swr.de%2Fs%2Fvernetztnewsletter&data=04%7C01%7Cmarcel.jakobi%40swr.de%7C2d0f7e7e20cf43e271b108d8f7160112%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637531021241582509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uS%2BpxDrYlkpULzKRPc%2BF093t%2FLZeTj43zR0N1sIcI8U%3D&reserved=0)Pressekontakt:Pressekontakt: Anja Görzel, Tel. 0711 929 11046, anja.goerzel@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4881153