Der Aachener Fahrzeugentwicklungsdienstleister FEV hat via seine Tochter FEV STS eine standardisierte Schnittstellenlösung für Batteriemodul-Prüfstandstests auf den Markt gebracht. Dadurch sollen aufwendige Umrüst- und Anpassungsarbeiten an Batterie-Testanlagen entfallen. Das Besondere an der Schnittstellenlösung T-BMS (Testbench Battery Management System) ist nach Angaben des Unternehmens die einfache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...