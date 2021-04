von Oliver Ristau, Euro am Sonntag Gunter Erfurt will es wissen. Dort, wo sein einstiger Arbeitgeber die Segel streichen musste, greift er an. Zwölf Jahre arbeitete er für den Solarworld-Konzern, der in Sachsen den größten Solarproduktionsstandort Europas aufgebaut hatte, ehe die Firma vor wenigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...