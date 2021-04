Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Silicon Polska, Mythen der Elektromobilität und den Pokémon-Hype. Hoffentlich verbringt ihr schöne Ostertage. In Polen müsstet ihr heute übrigens aufpassen - dort ist es am Lany poniedzialek, dem "gegossenen Montag", Brauch, sich gegenseitig mit Wasser zu besprengen. Besonders motivierte Menschen übergießen andere gleich mit ganzen Eimern voller Wasser. Auch abseits der Osterbräuche lohnt es sich, den Blick in Richtung Osten zu lenken. Fast unbemerkt haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...