DJ MÄRKTE ASIEN/Starker US-Arbeitsmarkt schiebt Börsen an

TOKIO/SHANGHAI (Dow Jones)--Mit Aufschlägen haben sich zu Wochenbeginn die ostasiatischen Börsen gezeigt. Allerdings fand in Schanghai, Hongkong und Sydney feiertagsbedingt kein Handel statt. Angetrieben wurden die Börsen vor allem von einem deutlich besser als erwarteten US-Arbeitsmarktbericht. Dieser schürte die Hoffnungen auf eine kräftige konjunkturelle Erholung, hieß es. Die Daten spiegelten das verstärkte Impf-Tempo in den USA und die fortschreitende Normalisierung des öffentlichen Lebens wider.

Mit 916.000 Stellen wurde im März der stärkste Anstieg seit August verzeichnet. Ökonomen hatten nur mit einer Zunahme um 675.000 Jobs gerechnet.

Für den Nikkei-225 ging es in Tokio um 0,8 Prozent auf 30.089 Punkte nach oben. Vor allem die Finanzwerte zeigten sich hier mit Aufschlägen. So gewannen Nomura Holdings 4,3 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group rückten um 3,2 Prozent vor. Weiter im Fokus stünden zudem die Entwicklungen um die Covid-19-Pandemie, nachdem die japanische Regierung die Öffnungszeiten von Restaurants in Osaka eingeschränkt hatte. In Seoul gewann der Kospi 0,3 Prozent.

LG Electronics gibt Smartphone-Sparte auf

Für die Aktie von LG Electronics ging es in Südkorea um 2,5 Prozent nach unten. Zum 31. Juli plant das Unternehmen die Aufgabe seiner Smartphone-Sparte. Diese machte zuletzt rund 8 Prozent vom Gesamtumsatz von LG Electronics aus, schrieb allerdings seit rund sechs Jahren Verluste. Damit wolle man sich verstärkt auf höhermargige Bereich konzentrieren, teilte das Unternehmen mit. LG Electronics will aber die Versorgung mit Ersatzteilen fortführen und auch notwendige Updates zur Verfügung stellen.

Softbank mit US-Investition höher

Die Papiere von Softbank gewannen in Tokio 0,8 Prozent. Das Unternehmen will rund 1,2 Milliarden US-Dollar in Invitae, einen US-Anbieter von Gentests, investieren. Damit setzt das Unternehmen seine Strategie fort, das Portfolio von Biotech- und Life-Sciences-Unternehmen auszubauen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG Nikkei-225 (Tokio) 30.089,25 +0,79% +8,78% 08:00 Kospi (Seoul) 3.120,83 +0,26% +8,61% 08:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG Straits-Times (Sing.) 3.210,64 +0,91% +11,88% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:51h % YTD EUR/USD 1,1747 -0,1% 1,1757 1,1725 -3,8% EUR/JPY 129,95 -0,1% 130,12 129,86 +3,1% EUR/GBP 0,8497 -0,1% 0,8503 0,8525 -4,9% GBP/USD 1,3825 -0,0% 1,3829 1,3754 +1,1% USD/JPY 110,65 -0,0% 110,68 110,77 +7,2% USD/KRW 1128,50 -0,0% 1128,88 1131,97 +3,9% USD/CNY 6,5671 0% 6,5671 6,5731 +0,6% USD/CNH 6,5818 +0,1% 6,5737 6,5814 +1,2% USD/HKD 7,7757 -0,0% 7,7760 7,7743 +0,3% AUD/USD 0,7602 -0,0% 0,7604 0,7544 -1,3% NZD/USD 0,7018 -0,1% 0,7027 0,6957 -2,3% Bitcoin BTC/USD 57.196,97 -1,6% 58.120,00 58.688,25 +96,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,60 61,45 -1,4% -0,85 +24,5% Brent/ICE 64,07 64,86 -1,2% -0,79 +24,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,93 1.729,35 -0,1% -2,42 -9,0% Silber (Spot) 24,76 24,97 -0,8% -0,21 -6,2% Platin (Spot) 1.207,35 1.212,00 -0,4% -4,65 +12,8% Kupfer-Future 4,06 3,99 +1,7% +0,07 +15,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2021 03:16 ET (07:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.