Wer geglaubt hat, die 15.000-Punkte-Marke sei für den DAX eine psychologische Hemmschwelle, sieht sich getäuscht. Schon zum Monatsultimo schwang sich der deutsche Leitindex über die runde Marke und ging dann am 1. April bei 15.107 Punkten in die Feiertage. Die Chancen stehen recht gut, dass es nach Ostern mit neuen Rekorden weiter aufwärts geht. Bereits im späten Handel am Gründonnerstag sorgten Kursgewinne am New Yorker Aktienmarkt für gute Laune. Getrieben von Konjunkturoptimismus griffen Anleger ...

