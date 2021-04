Bei Tesla dürfte es in der neuen Woche interessant werden. Zwar gab es am Karfreitag keinen Börsenhandel, doch dafür lieferte der E-Auto-Pionier Auslieferungszahlen für das zurückliegende erste Quartal. Und die hatten es in sich. So konnte das Unternehmen im Quartal insgesamt 184.800 Fahrzeuge ausliefern. Das entsprach einer Verdopplung auf Jahresbasis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...