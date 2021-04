In der Manier von Warren Buffett suchen die Analysten von Morningstar nach Burggräben, die ein Unternehmen vor der Konkurrenz schützen. Vor einiger Zeit habe ich in diesem Zusammenhang den VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF (WKN: AMP6EP) vorgestellt. Neben einer fairen Bewertung bieten die Konzerne in dem ETF signifikante Marktvorteile, die laut Morningstar auch in den nächsten 20 Jahren Bestand haben werden. Mitte März wurde der Index wiederaufbereitet und dabei ist Anheuser-Busch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...