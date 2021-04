Der Aktienkurs von Microsoft überzeugt seit vielen Jahren bereits mit seiner kontinuierlichen Trendstärke. Diese mündete im Februar in einem Allzeithoch. Dennoch haben sich die Kurse noch nicht heiß gelaufen. Der langfristige Trend zeigt steil nach oben. Ein neues und starkes Kaufsignal ist wahrscheinlich. Wann es soweit ist, was in den Papieren...

Den vollständigen Artikel lesen ...