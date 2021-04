In Wolfsburg ist der vierte innerstädtische Schnellladepark von Ionity in Betrieb gegangen. Im Allerpark wurden sechs HPC-Säulen mit jeweils 350 kW Ladeleistung aufgestellt. Der neue Ladepark liegt nordwestlich des Kreisverkehrs an der Zufahrt zum BadeLand. Zu seinem Einzugsgebiet sollen die B188 als wichtige Verkehrsader sowie die nördlichen Stadteile zählen. Außerdem soll der Ladepark laut der Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...