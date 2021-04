DAX auf Rekordhoch, Dow Jones ebenso - die Woche vor Ostern hatte es für die Anleger in sich. Doch nun gibt die Bank of America die Spaßbremse. "Unser Sell-Indikator, der die durchschnittliche empfohlene Aktienallokation von Sell-Side-Strategen abbildet, ist den dritten Monat in Folge gestiegen", so die Analysten.Der Indikator kletterte im März auf 59,4 Prozent gegenüber 59,2 Prozent im Februar. Es ist der höchste Wert seit zehn Jahren."Die zunehmend euphorische Stimmung ist ein Hauptgrund für unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...