Der Minihelikopter Ingenuity steht auf der Marsoberfläche. Damit steht dem ersten Testflug in dünner Atmosphäre nichts mehr im Weg. Per Twitter hat die US-Weltraumbehörde Nasa mitgeteilt, dass die 1,8 Kilogramm schwere Begleitdrohne Ingenuity des Rovers Perseverance am Ostersonntag erfolgreich auf der Marsoberfläche abgesetzt wurde. Das Absetzen erforderte keine Flugaktion. MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...